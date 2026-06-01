Онколог Ахмаев назвал признаки опасных родинок

Рак кожи может длительное время маскироваться под безобидную родинку, прыщ или незаживающую рану. Об этом рассказал онколог и онкодерматолог Расул Ахмаев в беседе с «Лентой.ру».
Врач предупредил, что злокачественные опухоли не всегда выглядят как крупные темные образования. Они могут проявляться в виде небольших пятен, розоватых уплотнений или воспалений, которые пациенты долго пытаются лечить самостоятельно.
Особую опасность представляют изменения существующих родинок. Насторожить должны асимметричная форма с неровными краями, увеличение размера, неоднородный цвет с вкраплениями от коричневого до синего, а также кровоточивость.
Тревожным симптомом является быстрое изменение образования. Если родинка темнеет, становится выпуклой, чешется, покрывается корочкой или воспаляется кожа вокруг нее, необходимо срочно обратиться к специалисту.
Ахмаев отметил, что не все виды рака кожи связаны с пигментными невусами. Например, базалиома часто выглядит как маленькая розовая ранка, которая не заживает на протяжении длительного времени.
