Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Футболист «Спартака» Джику пропустит чемпионат мира

Защитник московского «Спартака» Александр Джику, вызванный в сборную Ганы на чемпионат мира по футболу, не сможет выступить на турнире из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш, которого цитирует портал Africa Top Sports.

Защитник московского «Спартака» Александр Джику, вызванный в сборную Ганы на чемпионат мира по футболу, не сможет выступить на турнире из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш, которого цитирует портал Africa Top Sports.

Джику получил повреждение по ходу суперфинала FONBET Кубка России. В этом матче после ничьей — 1:1 — по итогам основного времени «Спартак» обыграл «Краснодар» в серии пенальти.

Карлуш Кейруш не назвал сроки восстановления защитника и не рассказал о том, насколько серьезной является травма. По информации Yen Sports, заменить Джику должен Деррик Люкассен из кипрского «Пафоса».

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Соперниками сборной Ганы на групповом этапе станут команды Англии, Хорватии и Панамы.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше