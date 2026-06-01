Футболист «Спартака» Джику пропустит чемпионат мира

Защитник московского «Спартака» Александр Джику, вызванный в сборную Ганы на чемпионат мира по футболу, не сможет выступить на турнире из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш, которого цитирует портал Africa Top Sports.