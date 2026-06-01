96 лет и точка: легенда Голливуда Клинт Иствуд ушёл на покой

Кайл Иствуд подтвердил, что после выхода «Присяжного № 2» его отец не делал громких заявлений и просто перестал снимать. По данным инсайдеров, Иствуд сейчас ведет тихий образ жизни в Калифорнии, уделяя время игре на фортепиано. При этом еще в прошлом году в интервью австрийскому изданию Kurier он заявлял, что не планирует уходить на покой и чувствует себя прекрасно: «Нет причин, по которым человек не может становиться лучше с возрастом. У меня больше опыта, чем когда-либо».