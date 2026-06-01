96 лет и точка: легенда Голливуда Клинт Иствуд ушёл на покой

Сын Клинта Иствуда, композитор Кайл, в интервью французскому телеканалу France 3 сообщил, что его отец, которому 31 мая исполнилось 96 лет, окончательно завершил карьеру в кино. «Теперь он на пенсии, ему ведь уже за 95», — заявил он, добавив, что ему повезло поработать с отцом на многих фильмах.
Последней режиссерской работой Иствуда стала судебная драма «Присяжный № 2», вышедшая в 2024 году. В качестве актера он в последний раз появился на экране в своем предыдущем проекте — нео-вестерне «Мужские слезы» (2021). За свою карьеру Иствуд снял 41 фильм как режиссер, включая такие картины, как «Непрощенный», «Малышка на миллион», «Таинственная река» и «Гран Торино». Он четырежды становился обладателем премии «Оскар».
Кайл Иствуд подтвердил, что после выхода «Присяжного № 2» его отец не делал громких заявлений и просто перестал снимать. По данным инсайдеров, Иствуд сейчас ведет тихий образ жизни в Калифорнии, уделяя время игре на фортепиано. При этом еще в прошлом году в интервью австрийскому изданию Kurier он заявлял, что не планирует уходить на покой и чувствует себя прекрасно: «Нет причин, по которым человек не может становиться лучше с возрастом. У меня больше опыта, чем когда-либо».
