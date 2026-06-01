В Хабаровском крае 2 июня пройдут дожди и станет прохладнее

В Хабаровском крае 2 июня погода останется неустойчивой — часть районов накроют дожди, а на севере будет заметно прохладнее, чем на юге. По данным регионального УГМС, первая летняя неделя пройдёт без устойчивой жары.
В Хабаровске ночью ожидается около 12−13 градусов, местами возможен дождь, утром погода начнёт проясняться. Днём воздух прогреется до 19−20 градусов, существенных осадков не прогнозируется, ветер будет умеренным.
В Комсомольске-на-Амуре ночь пройдёт с дождём и температурой около 10−12 градусов. Днём будет прохладно — всего 7−9 градусов, сохранится плотная облачность, местами возможны осадки, ветер слабый до умеренного.
В Бикине ночью будет 12−15 градусов, местами возможен небольшой дождь. Днём город окажется среди самых тёплых точек края — до 21−22 градусов, но небо останется облачным, к вечеру снова возможны небольшие осадки.
В Вяземском ночью ожидается 11−14 градусов, без сильных осадков. Днём потеплеет до 21−22 градусов, погода будет переменчивой, с облачностью и умеренным ветром.
В Советской Гавани ночью будет около 7−8 градусов, утром возможен дождь. Днём температура поднимется до 10−12 градусов, сохранится облачная и сырая погода, ветер будет ощущаться прохладным.
В Николаевске-на-Амуре ночь пройдёт при 6−8 градусах и плотной облачности. Днём будет всего 4−5 градусов, во второй половине дня ожидаются дожди, поэтому начало июня здесь больше напомнит позднюю осень, чем лето.
В Охотске ночью прогнозируют 4−5 градусов, без заметного тепла даже к утру. Днём воздух прогреется до 8−9 градусов, местами возможен небольшой дождь, погода останется облачной и прохладной.