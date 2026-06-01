Квитанции за ЖКХ предложили доставлять в личный кабинет на «Госуслугах»

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность доставки квитанций на оплату жилья и услуг ЖКХ в личный кабинет на портале «Госуслуги». Документ размещен в думской электронной базе.

Согласно инициативе, квитанции будут доставляться в электронном виде, только если получатель зарегистрирован на «Госуслугах» и не отказался от получения платежных документов в таком формате. При этом такой способ доставки будет считаться надлежащим, а бумажные квитанции предоставлять дополнительно не потребуется.

В пояснительной записке отмечается, что нововведение входит в комплекс мер по поддержке «Почты России», передает ТАСС.

Также стало известно, что с 1 июня у россиян появилась возможность отслеживать судебные документы с помощью портала «Госуслуги».

29 мая Роспотребнадзор и Минцифры запустили эксперимент по созданию электронной книги жалоб на «Госуслугах». Она позволит россиянам в онлайн-режиме решать типовые проблемы с продавцами на маркетплейсах в досудебном порядке.