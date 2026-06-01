Нейробиолог Алипов опроверг миф о связи депрессии с нехваткой серотонина

Нейробиолог Владимир Алипов заявил, что депрессия может не быть связана с выработкой серотонина в мозге.

Источник: Аргументы и факты

Роль серотонина в развитии депрессии оказалась минимальной, а у многих пациентов уровень этого нейромедиатора находится в норме. Об этом рассказал ученый-нейробиолог и врач учебного центра им. Бехтеревой Владимир Алипов в комментарии «Газете.Ru».

Эксперт объяснил, что популярная моноаминовая теория, связывающая заболевание с дефицитом биогенных аминов, постепенно утрачивает актуальность. Крупные исследования, включая работу ученых из Университетского колледжа Лондона 2022 года, не нашли убедительных доказательств связи депрессии с пониженной активностью серотонина.

Анализ крови и спинномозговой жидкости не выявил различий в уровне нейромедиатора между здоровыми людьми и пациентами с депрессией. Более того, у некоторых больных наблюдается даже профицит серотонина.

Алипов подчеркнул, что механизмы возникновения эндогенной депрессии гораздо сложнее, чем считалось ранее. Отсутствие дефицита серотонина у большинства пациентов означает, что причины заболевания кроются в других физиологических процессах.

Ранее нарколог Василий Шуров рассказал, как вылечить депрессию.