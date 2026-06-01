Попытку установить рекорд по самому длинному бутерброду сорвали зрители

В Аргентине попытка установить рекорд по созданию самого длинного бутерброда завершилась неудачей из-за вмешательства зрителей. Акция была приурочена к юбилею одного из ресторанов, который подготовил гигантский сэндвич длиной около 750 метров.
Пока организаторы занимались официальной фиксацией рекорда, ситуация вышла из-под контроля. Собравшаяся толпа прорвала ограждения и начала разбирать приготовленную еду, фактически сорвав мероприятие.
Видео произошедшего быстро распространилось в интернете и вызвало активное обсуждение. Многие пользователи раскритиковали поведение участников инцидента и отметили недостаточную организацию события.