КСИР заявил об ударе по судну США и Израиля в ответ на атаки по танкерам Ирана

В понедельник, 1 июня, Иран приостановил переговоры по урегулированию с Соединенными Штатами. Тегеран выступил с таким решением в знак протеста из-за атак Израиля на Ливан. Иранская сторона приостанавливает проходившие через посредника переговоры и обмен всеми сообщениями с официальным Вашингтоном.