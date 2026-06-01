КСИР заявил об ударе по судну США и Израиля в ответ на атаки по танкерам Ирана

В сообщении утверждается, что атака КСИР совершена по судну MSC Sariska. Удар нанесен с применением крылатой ракеты, говорится в материале.
«Вслед за агрессивным нападением террористической и убивающей детей армии США на иранское судно Lian Star в районе Оманского моря, военно-морские силы КСИР в рамках ответной операции нанесли удар крылатой ракетой по судну MSC Sariska», — следует из сообщения гостелерадиокомпании.
В понедельник, 1 июня, Иран приостановил переговоры по урегулированию с Соединенными Штатами. Тегеран выступил с таким решением в знак протеста из-за атак Израиля на Ливан. Иранская сторона приостанавливает проходившие через посредника переговоры и обмен всеми сообщениями с официальным Вашингтоном.