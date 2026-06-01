Новым регионам поручено предусмотреть резервные помещения для избиркомов

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил предусмотреть в новых и приграничных регионах РФ резервные помещения для избирательных комиссий, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
В понедельник Мишустин подписал постановление о мерах содействия избиркомам по проведению выборов в Госдуму.
«Рекомендовать исполнительным органам ДНР, ЛНР, Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской области, Брянской области, Воронежской области, Запорожской области, Курской области, Ростовской области, Херсонской области и Севастополя совместно с соответствующими избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации предусмотреть наличие резервных помещений для избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, территориальных и участковых избирательных комиссий в целях организации непрерывности процесса их работы в период подготовки и проведения выборов депутатов», — говорится в документе.