В Ярославле пройдет финал телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион»

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Финальные мероприятия XXV Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» пройдут с 17 по 20 ноября в Ярославле. Об этом в «Максе» сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
«Финал юбилейного, XXV Всероссийского телевизионного конкурса “ТЭФИ-Регион”, второй год подряд пройдет в Ярославле. С 17 по 20 ноября здесь соберутся лучшие региональные журналисты и корреспонденты, топ-менеджеры телеканалов со всей страны. Для региона это большая честь и признание, для наших сотрудников СМИ — возможность для профессионального роста и творческого самовыражения», — написал он.
По словам Евраева, в этом сезоне конкурс «ТЭФИ-Регион» будет включать в себя 19 номинаций, впервые будет выбран победитель в номинации «Короткометражный фильм». Также будет специальная номинация от Русского географического общества «Открываем Россию заново». Заявки можно подать до 5 июля.
«Благодарю Фонд “Академия Российского телевидения” и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ за доверие. На уровне правительства Ярославской области оказываем всю необходимую поддержку», — отметил Евраев.
«ТЭФИ-регион» — телевизионный конкурс для региональных журналистов, который проходит с 2001 года. Конкурс проводится по номинациям, которые делятся на два тематических направления: «Информационное телевещание» и «Просветительское и развлекательное телевещание».