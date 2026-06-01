350 велосипедистов проехали 70 км по «Дороге Минина» под Балахной

Более 350 велосипедистов приняли участие в XX Открытом велопробеге «Дорога Минина», который состоялся 31 мая в Балахнинском муниципальном округе. Общая протяженность спортивно-патриотического маршрута составила 70 километров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
В этом году акция прошла под девизом «20 лет вместе!» и была приурочена к памятной дате — 410-летию со дня кончины Кузьмы Минина. Велосипедисты преодолели путь «От Минина к Пожарскому» из Балахны в село Юрино, где посетили старинную Казанскую церковь XVII века, возведенную Дмитрием Пожарским в память о подвиге Нижегородского ополчения. В рамках мероприятия участники также возложили цветы к памятнику Кузьме Минину и ударили в Колокол Памяти.
Организатором пробега выступила историко-культурная общественная организация «Петровский союз» совместно с администрацией Балахнинского округа при поддержке регионального правительства и Общественной палаты Нижегородской области.
