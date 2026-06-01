Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кировской области создали подразделение БАРС для защиты от БПЛА

В пользовании подразделения находятся автомобили и необходимые технические средства.

КИРОВ, 1 июня. /ТАСС/. Подразделение БАРС создано в Кировской области для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об сообщил губернатор региона Александр Соколов в Telegram-канале.

«Для защиты критически важных объектов области по поручению президента Владимира Владимировича Путина сформировали мобильные огневые группы подразделения БАРС. Они будут прикрывать наше небо от атаки беспилотных летательных аппаратов. Чтобы нашим жителям было спокойнее, а предприятия могли спокойно работать», — написал губернатор.

Он отметил, что в пользовании подразделения находятся автомобили и необходимые технические средства.

По словам Соколова, в БАРС вошли граждане, заключившие контракт о нахождении в мобилизационном резерве. «Для них предусмотрены ежемесячные выплаты, денежное довольствие и сохранение среднего заработка по месту работы. Все обеспечение мы берем на себя», — написал Соколов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше