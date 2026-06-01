В Кировской области создали подразделение БАРС для защиты от БПЛА

КИРОВ, 1 июня. /ТАСС/. Подразделение БАРС создано в Кировской области для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об сообщил губернатор региона Александр Соколов в Telegram-канале.
«Для защиты критически важных объектов области по поручению президента Владимира Владимировича Путина сформировали мобильные огневые группы подразделения БАРС. Они будут прикрывать наше небо от атаки беспилотных летательных аппаратов. Чтобы нашим жителям было спокойнее, а предприятия могли спокойно работать», — написал губернатор.
Он отметил, что в пользовании подразделения находятся автомобили и необходимые технические средства.
По словам Соколова, в БАРС вошли граждане, заключившие контракт о нахождении в мобилизационном резерве. «Для них предусмотрены ежемесячные выплаты, денежное довольствие и сохранение среднего заработка по месту работы. Все обеспечение мы берем на себя», — написал Соколов.