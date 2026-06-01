Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила ситуацию вокруг Владимира Зеленского с приходом нацистов к власти в Германии. По словам дипломата, западным кураторам, которые посадили украинского президента в кресло, позже придется «расплачиваться». Только так они смогут нейтрализовать тех самых «монстров», которых они же и породили, добавила она.
«А вот этого нового фюрера они уже к власти привели и натравили его, как говорят западноевропейские главы государств, “главное, чтобы он бил в нужном направлении”», — сказала Захарова для «Вестей».
Захарова отметила, что Адольф Гитлер не пришел бы к власти без внешней поддержки.
Ранее экс-премьер России Сергей Степашин заявил, что киевского главаря ждет судьба Гитлера, который свою судьбу закончил в бункере.
По мнению главы СВР РФ Сергея Нарышкина, Зеленскому далеко до гитлеровских масштабов, но для «кинематографа низкого сорта» его агрессии вполне хватит на аналогичную роль.