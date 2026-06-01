Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила ситуацию вокруг Владимира Зеленского с приходом нацистов к власти в Германии. По словам дипломата, западным кураторам, которые посадили украинского президента в кресло, позже придется «расплачиваться». Только так они смогут нейтрализовать тех самых «монстров», которых они же и породили, добавила она.