Остеопрактик Филимонова объяснила, почему после 35 лет меняется овал лица

Остеопрактик Филимонова заявила, что после 35 лет овал лица меняется из-за ослабления мышц.

Источник: Аргументы и факты

Изменение овала лица после 35 лет связано не только с возрастом, но и с ослаблением мышц и нарушением кровообращения. Об этом заявила фитнес-терапевт и остеопрактик Валерия Филимонова в комментарии NEWS.ru.

Специалист пояснила, что со временем снижается выработка коллагена и эластина, из-за чего кожа теряет плотность и хуже удерживает влагу. Дополнительную нагрузку создают спазмы в шее и плечах, которые нарушают работу лимфатической системы и провоцируют отеки, визуально утяжеляющие лицо.

На состояние тканей также влияют стресс, недостаток сна и сидячий образ жизни. Возрастные изменения становятся более заметными в периоды повышенной усталости и постоянного напряжения лицевых мышц.

Филимонова подчеркнула прямую связь между внешностью, осанкой и положением шеи. Нарушение кровообращения и лимфотока ухудшает питание тканей, поэтому одних косметических средств для сохранения молодости недостаточно.

Эксперт рекомендовала комплексный подход, включающий физическую активность, полноценный сон и восстановление. Регулярная забота об общем состоянии тела помогает дольше сохранять подтянутый и свежий вид.

Ранее сообщалось, что излишек и дефицит сна ускоряют старение организма.