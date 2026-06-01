Белоруска Арина Соболенко вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв Наоми Осаку

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко без проблем обыграла 16-ю ракетку японку Наоми Осаку в четвертом круге «Ролан Гаррос» со счетом 7:5, 6:3. В четвертьфинале она сыграет против россиянки Дианы Шнайдер.
Осака в начале первого сета сумела сделать брейк и повести 2:0, но Соболенко тут же восстановила равновесие. А в концовке сета Арина снова взяла подачу соперницы (6:5) и уверенно взяла свою — 7:5.
Во второй партии белоруска полностью владела преимуществом. Арина взяла подачу соперницы в седьмом гейме — 4:3, а вторым брейком закрыла матч — 6:3.
В этом матче Соболенко сделала 11 эйсов при 3 двойных ошибках. Попадание первой подачей — 65%, а выигрыш очков на первой подаче — 83%. Она сделала 39 виннеров и допустила 27 невынужденных ошибок.
3 июня Арина Соболенко встретится в четвертьфинале с 23-й ракеткой из России Дианой Шнайдер, которая выбила 19-ю ракетку мира американку Мэдисон Киз (6:3, 3:6, 6:0).
