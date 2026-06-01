Без пересадочных билетов: Минтранс запускает новую систему для пассажиров

В России планируют внедрить единый электронный билет для поездок на различных видах пригородного транспорта. Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр транспорта Андрей Никитин.

По его словам, необходимая законодательная база для запуска такого механизма уже сформирована. Министр напомнил, что в августе 2024 года был принят закон, который позволяет оформлять единый электронный проездной документ для разных видов перевозок.

Как отметил глава Минтранса, дальнейшее развитие проекта связано прежде всего с технической частью. Для полноценного запуска системы потребуется создать единую цифровую платформу, которая обеспечит взаимодействие перевозчиков и позволит организовать прозрачные взаиморасчеты между всеми участниками транспортного рынка.

Никитин подчеркнул, что цифровизация занимает ключевое место в Концепции развития пригородных перевозок до 2035 года, утвержденной правительством в апреле 2026 года. Именно этот документ определяет основные направления модернизации пригородного сообщения.

Работа над проектом ведется в рамках подготовки новой Транспортной стратегии России до 2050 года. По словам министра, ведомство рассчитывает сформировать удобную и независимую систему, объединяющую различные виды транспорта в единый механизм для пассажиров.

Единый электронный билет должен упростить организацию поездок, поскольку позволит оформлять перевозку по нескольким маршрутам в одном цифровом документе без необходимости приобретать отдельные билеты у разных перевозчиков.

Петербургский международный экономический форум в 2026 году пройдет с 3 по 6 июня. Накануне мероприятия министр транспорта рассказал о ходе реализации проекта и перспективах его внедрения.

