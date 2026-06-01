Россиян жду изменения в системе пригородного транспорта: что известно

В российских пригородах появится универсальный электронный билет. Он будет действовать на несколько видов транспорта. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин.
«Главная задача сейчас — техническая. Для реализации этой идеи необходимо создать единую цифровую платформу, которая обеспечит прозрачные взаиморасчеты между всеми перевозчиками разных видов транспорта», — сказал министр для РИА Новости.
Никитин напомнил, что в утвержденной правительством в апреле 2026 года Концепции развития пригородных перевозок до 2035 года приоритет отдан цифровизации.
Как отметил министр, формирование Транспортной стратегии до 2050 года включает в себя работу над независимой и удобной системой. Минтранс намерен создать удобную и независимую систему, работающую как единое целое.
