L'Equipe: футбольный клуб «Марсель» могут исключить из еврокубков

ПАРИЖ, 1 июня. /ТАСС/. Французский футбольный клуб «Марсель» может быть исключен из еврокубков из-за «шаткого финансового положения». Об этом сообщает газета L'Equipe.
По информации источника, на протяжении нескольких сезонов клуб терпит серьезные убытки. Таким образом, «Марсель» не может выполнить соглашение об урегулировании, заключенное с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2022 году. Тогда клуб был оштрафован на €2 млн, из которых выплата €1,7 млн была отложена.
По итогам сезона-2025/26 «Марсель» занял пятое место в чемпионате Франции. Команда автоматически квалифицировалась в общий этап Лиги Европы.