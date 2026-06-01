Удар по бренду: украинскую газировку связали с русским шрифтом на пайках

Украинский производитель газированного напитка «Живчик» оказался в центре общественного спора после недавнего обновления фирменного стиля. О претензиях к новому оформлению сообщает издание «Страна.ua».
Поводом для критики стал шрифт, использованный на упаковке продукции. По данным онлайн-каталога шрифтов Rentafont, в дизайне был применен Road Radio — шрифт, который, как утверждается, также используется при оформлении сухих пайков российской армии.
В Rentafont заявили, что новый визуальный образ популярного напитка вызвал негативную реакцию именно из-за этой ассоциации. Там также отметили, что автором шрифта является дизайнер из Уфы Елена Ковальски, работающая под псевдонимом Glen Jan.
В компании-производителе пояснили, что шрифт был приобретен легально через международную платформу и использовался в рамках обновления бренда. Вместе с тем производитель сообщил о намерении провести дополнительный ребрендинг.
Ситуация вызвала активное обсуждение в украинском сегменте социальных сетей, где пользователи спорят о том, допустимо ли связывать элементы коммерческого дизайна с их происхождением или сферами применения. На фоне критики вопрос оформления продукции вышел за рамки профессиональной дискуссии и привлек внимание широкой аудитории.
Читайте также: Без пересадочных билетов: Минтранс запускает новую систему для пассажиров.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.