В Кировской области создали подразделение БАРС для подавления беспилотников

Губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что в регионе созданы подразделения Боевой армейский резерв страны (БАРС), он отметил, что это сделано по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.
Подразделения будут применяться для защиты от беспилотных летательных аппаратов.
«Для защиты критически важных объектов области по поручению президента Владимира Владимировича Путина сформировали мобильные огневые группы подразделения “Барс”. Они будут прикрывать наше “небо” от атаки беспилотных летательных аппаратов. Чтобы нашим жителям было спокойнее, а предприятия могли спокойно работать», — написал Соколов в Telegram.
По его словам, в подразделение вошли россияне, заключившие контракт о «нахождении в мобилизационном резерве».
«Для них предусмотрены ежемесячные выплаты, денежное довольствие и сохранение среднего заработка по месту работы. Все обеспечение мы берём на себя. В пользовании подразделения находятся автомобили и необходимые технические средства», — говорится в сообщении.
Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает возможность направления резервистов на спецсборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и другой инфраструктуры. Действие закона распространяется на граждан, которые добровольно заключили контракт о пребывании в резерве.