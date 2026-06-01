Около 450 подростков Новгородской области получат первый трудовой опыт в отрядах РСО

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Свыше 450 подростков в возрасте от 14 до 17 лет будут трудоустроены в летний период в рамках регионального проекта «Твой ТОП», реализуемого Новгородским региональным отделением Российских студенческих отрядов при поддержке грантового конкурса Движения первых. На проект выделено более 7,5 млн рублей, он охватит 12 муниципалитетов, включая Великий Новгород, сообщили ТАСС в пресс-службе студенческих отрядов Новгородской области.
«Более 3 200 школьников Новгородской области приняли участие в информационной кампании регионального проекта “Твой ТОП” — программы по организации первого трудового опыта в летний период и созданию трудовых отрядов в муниципалитетах региона. Проект охватит 12 муниципалитетов региона и позволит выстроить систему подростковой занятости за пределами областного центра. В рамках проекта подростки в возрасте от 14 до 17 лет получат первый официальный трудовой опыт. Всего планируется трудоустроить не менее 450 подростков», — сообщили в пресс-службе.
Проект реализуется Новгородским региональным отделением Российских студенческих отрядов при поддержке грантового конкурса Движения первых. На его реализацию направлено более 7,5 млн рублей. Трудовые бригады будут созданы в Великом Новгороде, а также в Старорусском, Боровичском, Хвойнинском, Чудовском, Солецком, Маловишерском, Волотовском, Окуловском, Крестецком и Валдайском округах.
«Для нас особенно значимо, что региональный трудовой проект “Твой ТОП” получил поддержку грантового конкурса Движения первых. Это важное подтверждение актуальности проектов, направленных на популяризацию ценности созидательного труда, поддержку подростков в их первых профессиональных шагах и формирование ответственного отношения к командной работе и будущему профессиональному пути. Уверена, что реализация проекта позволит объединить существующий опыт работы с детьми и молодежью, а еще больше ребят смогут получить возможности для профессионального и личностного развития», — подчеркнула председатель Совета регионального отделения Движения первых Новгородской области Татьяна Ларичева.
Суть проекта.
Подростки будут задействованы в образовательных организациях, учреждениях культуры, молодежных центрах и на предприятиях региона. Среди направлений — благоустройство территорий, помощь в организации мероприятий, работа в сфере сервиса, торговли, общественного питания и досуга. Одним из основных мест трудоустройства в Великом Новгороде станут городские парки, где подростки будут работать операторами аттракционов, кассирами и сотрудниками сервисных зон.
Система наставничества обеспечит сопровождение трудовых отрядов: кураторы из числа участников Российских студенческих отрядов помогут подросткам адаптироваться на первом рабочем месте и освоить навыки командной работы.
«Проект “Твой ТОП” — это инвестиция в будущее Новгородской области. Мы создаем возможности для подростков получить первый трудовой опыт, почувствовать свою востребованность и увидеть перспективы развития в родном регионе. Через трудовые отряды подростков мы формируем сообщество молодых людей, готовых брать ответственность и работать на благо Новгородской области. Такой опыт помогает участникам лучше понимать возможности, которые есть в регионе, и в дальнейшем связывать свое развитие с жизнью в Новгородской области», — отметил руководитель Новгородского регионального отделения Российских студенческих отрядов Александр Щетников.
Региональный проект «Твой ТОП» направлен на развитие системы подростковой занятости и профориентации, а также формирование кадрового потенциала региона.
Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодежи. В студенческих отрядах ежегодно работают сотни тысяч молодых людей, которые получают первый трудовой опыт, достойную заработную плату и вносят вклад в развитие страны. Перед выходом в летний трудовой семестр участники движения могут бесплатно обучиться дополнительной рабочей профессии. С 2021 года такой возможностью воспользовались уже более 170 тыс. человек.