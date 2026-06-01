Le Parisien: Франция и Бельгия начали совместное расследование ограбления Лувра

Бельгия принимает участие в расследовании ограбления Лувра от октября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Бельгия присоединилась к расследованию ограбления Лувра. Об этом пишет газета Le Parisien.

По данным газеты, поводом для совместного расследования стали находки бельгийской полиции. Так, в телефонах задержанных восточноевропейских грузовых воров обнаружились снимки Лувра и Галереи Аполлона. После этого французские следователи выехали в Бельгию изучать эти снимки.

Le Parisien напомнила, что одна из версий следствия предполагает, что украденные украшения могли вывезти в Бельгию — не случайно, ведь Антверпен считается мировым центром торговли драгоценностями.

Кроме того, еще в прошлом году бельгийская федеральная полиция получила от французов предупреждение — требовать немедленно сообщать Парижу о любых подозрительных сделках с историческими украшениями.

Напомним, в октябре 2025 года Лувр во Франции ограбили: преступники разбили окна и похитили ювелирные украшения. Среди них — 9 предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы. При этом украденные в Лувре драгоценности не были застрахованы.

Ограбление Лувра произошло утром в воскресенье, 19 октября 2025 года. Воры под видом рабочих воспользовались моментом отключения сигнализации и проникли в музей. За семь минут они вынесли исторические драгоценности, которые Франция собирала столетиями. Беспрецедентная дерзость преступления потрясла мир и мгновенно сделала его одним из самых громких в истории. Рассказываем детали идеально спланированной операции, напоминающей сценарий голливудского блокбастера.
Читать дальше