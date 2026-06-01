Le Parisien: Франция и Бельгия начали совместное расследование ограбления Лувра

Бельгия присоединилась к расследованию ограбления Лувра. Об этом пишет газета Le Parisien.
По данным газеты, поводом для совместного расследования стали находки бельгийской полиции. Так, в телефонах задержанных восточноевропейских грузовых воров обнаружились снимки Лувра и Галереи Аполлона. После этого французские следователи выехали в Бельгию изучать эти снимки.
Le Parisien напомнила, что одна из версий следствия предполагает, что украденные украшения могли вывезти в Бельгию — не случайно, ведь Антверпен считается мировым центром торговли драгоценностями.
Кроме того, еще в прошлом году бельгийская федеральная полиция получила от французов предупреждение — требовать немедленно сообщать Парижу о любых подозрительных сделках с историческими украшениями.
Напомним, в октябре 2025 года Лувр во Франции ограбили: преступники разбили окна и похитили ювелирные украшения. Среди них — 9 предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы. При этом украденные в Лувре драгоценности не были застрахованы.