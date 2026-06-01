Американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в мае попросил его помочь разрешить конфликт на Украине. По его мнению, переговорный процесс в настоящий момент «зашел в тупик». Об этом сообщает китайское издание South China Morning Post.
По данным источников, на встрече Дональда Трампа и Си Цзиньпина тема Украины не была основной. Переговоры охватили более широкий круг вопросов, отмечается в статье.
«Дональд Трамп лично призвал председателя Си Цзиньпина помочь положить конец конфликту на Украине», — сказано в материале.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что киевский режим перешел к новой странице кровавых преступлений. Он пояснил, что это выбор самой Украины. Преступления Киева придали новое качество конфликту, подытожил Владимир Путин.