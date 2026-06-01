Переговоры «зашли в тупик»: в Китае заявили, что Трамп попросил Си Цзиньпина помочь в ситуации на Украине

Американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в мае попросил его помочь разрешить конфликт на Украине. По его мнению, переговорный процесс в настоящий момент «зашел в тупик». Об этом сообщает китайское издание South China Morning Post.