В Нижнем Новгороде открылась выставка о гастролях Мамонтова и Шаляпина

В Нижнем Новгороде в концертном Пакгаузе открылась выставка «Легендарные гастроли — 1896. Шаляпин и Русская частная опера Мамонтова в Нижнем Новгороде» (12+). Проект организовали Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина и Русский музей фотографии; информацию подтвердило министерство культуры Нижегородской области.
Экспозиция рассказывает о гастролях Русской частной оперы Саввы Мамонтова во время XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки — первой негосударственной оперной антрепризе с постоянной труппой, в которой выступал приглашённый солист Мариинского театра Фёдор Шаляпин. В нижегородский сезон труппа дала более 100 спектаклей; в репертуаре были полные постановки Глинки, Мусоргского, Римского‑Корсакова, Даргомыжского и Чайковского. Над сценическими решениями работали такие художники, как Поленов, Васнецов, Врубель, Коровин и Левитан.
В экспозиции более 70 предметов — фотографии, афиши, эскизы костюмов и декораций, подлинные театральные вещи конца XIX — начала XX века. Экспонаты предоставили ряд центральных музеев и нижегородских собраний. Выставка открыта до 20 сентября.
