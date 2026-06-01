В Нижнем Новгороде открылась выставка о гастролях Мамонтова и Шаляпина

Экспозиция рассказывает о гастролях Русской частной оперы Саввы Мамонтова во время XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки — первой негосударственной оперной антрепризе с постоянной труппой, в которой выступал приглашённый солист Мариинского театра Фёдор Шаляпин. В нижегородский сезон труппа дала более 100 спектаклей; в репертуаре были полные постановки Глинки, Мусоргского, Римского‑Корсакова, Даргомыжского и Чайковского. Над сценическими решениями работали такие художники, как Поленов, Васнецов, Врубель, Коровин и Левитан.