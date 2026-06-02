Откусил особо крупный кусок: начальника продовольственного управления Минобороны обвиняют в мошенничестве

Полковника Виктора Таразевича заключили под стражу до 20 июля.

Источник: Клопс.ru

Начальника продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны Виктора Таразевича заключили под стражу до 20 июля 2026 года. Полковника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Расследованием дела занимается Главное военное следственное управление СКР. По данным собеседников издания, офицер не признаёт свою вину в преступлении, за которое ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Подразделение, которое возглавлял обвиняемый, отвечает за организацию питания военнослужащих российской армии: обеспечивает снабжение войск продуктами, разрабатывает рационы, контролирует качество продовольствия и управляет работой военных складов, баз и хлебозаводов. До своего назначения Таразевич занимал должность начальника продовольственной службы Западного военного округа.