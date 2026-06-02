Губернатор Тюменской области поздравил награжденную Путиным семью Власовых

Президент РФ вручил семье орден «Родительская слава».

ТЮМЕНЬ, 1 июня. /ТАСС/. Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил многодетную семью Власовых, которой президент РФ Владимир Путин вручил орден «Родительская слава». Об этом глава региона написал в «Максе».

«Ольга Владимировна и Юрий Николаевич [Власовы] — многодетные родители, у которых восемь детей: пятеро мальчиков и три девочки. Старшему сыну уже 30 лет, он работает программистом, а младший только-только окончил первый класс. Власовы дружные и сплоченные, в их доме много традиций», — написал Моор.

Губернатор добавил, что поздравляет супругов с заслуженной наградой, и пожелал им благополучия и душевного тепла. «В Тюменской области 40 тыс. многодетных семей. И с каждым годом их становится больше», — отметил Моор.

Президент РФ Владимир Путин вручил орден «Родительская слава» родителям девяти многодетных семей, включая семью Власовых. Церемония прошла 1 июня в Кремле в Международный день защиты детей.

Орден «Родительская слава» учрежден указом президента РФ в 2008 году, им награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.