Губернатор Тюменской области поздравил награжденную Путиным семью Власовых

ТЮМЕНЬ, 1 июня. /ТАСС/. Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил многодетную семью Власовых, которой президент РФ Владимир Путин вручил орден «Родительская слава». Об этом глава региона написал в «Максе».
«Ольга Владимировна и Юрий Николаевич [Власовы] — многодетные родители, у которых восемь детей: пятеро мальчиков и три девочки. Старшему сыну уже 30 лет, он работает программистом, а младший только-только окончил первый класс. Власовы дружные и сплоченные, в их доме много традиций», — написал Моор.
Губернатор добавил, что поздравляет супругов с заслуженной наградой, и пожелал им благополучия и душевного тепла. «В Тюменской области 40 тыс. многодетных семей. И с каждым годом их становится больше», — отметил Моор.
Президент РФ Владимир Путин вручил орден «Родительская слава» родителям девяти многодетных семей, включая семью Власовых. Церемония прошла 1 июня в Кремле в Международный день защиты детей.
Орден «Родительская слава» учрежден указом президента РФ в 2008 году, им награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.