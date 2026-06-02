Что можно и нельзя делать в Тимофеев день 2 июня, который называют Грядочник

Православная церковь 2 июня вспоминает святого Довмонта Псковского, получившего в крещении имя Тимофей. В народе отмечают Тимофеев день. Но существует еще одно название — Грядочник. Все дело в том, что в названную дату высаживали поздние сорта огурцов.
Что нельзя делать 2 июня.
Детям до 7 лет в указанный день не рекомендуется стричь волосы. Запрещено оставлять детей с чужими людьми. Нельзя продолжать путь, если кошка перебежала дорогу. Подобное может грозить финансовыми сложностями.
Что можно делать 2 июня.
По традиции, в названный день было принято высаживать поздние сорта огурцов. И для этого была определенная примета. Первую грядку садили таким образом, чтобы никто это не видел. Вместе с тем первый огурец срывали и закапывали. Предки верили, что подобное могло привести к богатому урожаю.
Согласно приметам, дождливая погода указывает на небольшое количество осадков в первый месяц лета. Если же солнце садится в тучу, то ждали дождя.
