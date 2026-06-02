Что можно и нельзя делать в День Фалалея Огуречника 2 июня 2026 года

Сажать огурцы на виду у всех. Это главный запрет дня. Процесс посадки первой грядки должен быть тайным. Если сосед или недоброжелатель увидит вас за работой со злыми мыслями, пожелтеют плети, а урожай будет скудным. Отдавать или продавать детские вещи. Вместе с распашонками и ползунками, по поверью, можно отдать здоровье и удачу малыша. Особенно уязвимы дети в этот день — не оставляйте их с чужими людьми. Давать в долг (деньги, продукты, семена или рассаду). Так вы отдаете плодородие своей земли и достаток из дома. Делиться семенами 2 июня — к пустому кошельку. Ссориться, кричать и жаловаться на мужа. Замужним женщинам нельзя плохо отзываться о супруге — это может спровоцировать уход добытчика из семьи. Любой конфликт в этот день грозит превратить оппонента в злейшего врага. Стричь волосы, ногти и заниматься шитьем. Женщинам запрещено стричься (можно «укоротить» судьбу), шить и вязать (особенно беременным — чтобы ребенок не запутался в пуповине), а также стричь ногти (чтобы жизнь свою не укоротить).Гладить рыжих кошек. Это сулит финансовые трудности. А если рыжая кошка перебежит дорогу — лучше пойти другим путем, чтобы избежать проблем с деньгами. Лениться и проводить день в праздности. Тот, кто бездельничает 2 июня, рискует пережить неурожайный год или тяжелую болезнь. Выносить сор из избы и делать тяжелую уборку во дворе. Так можно «вымести» удачу из дома. Пролитую на пол воду нужно вытереть сразу же, иначе накличете много слез. Есть орехи и семечки девушкам, мечтающим о замужестве. Считается, что так они лишаются своей красоты. Тем, у кого жених уже есть, запрещено гладить котов — иначе муж начнет «гулять». Покупать обувь и полотенца. Новые туфли — к потере счастья, полотенце — к расставанию с любимым.