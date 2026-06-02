День здорового питания и День падающих шкафов: какие праздники отмечают в России и мире 2 июня

2 июня в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату празднуют День здорового питания и отказа от излишеств в еде, День запуска бумажных змеев и самолетиков, а также Праздник падающих шкафов.
День здорового питания.
День здорового питания и отказа от излишеств в еде впервые отметили в 2011 году в качестве альтернативного русского ответа американскому Дню обжорства — национальному дню, когда можно есть все, что хочется.
Праздник напоминает о том, что ежедневное питание требует внимания и осознанности и люди ответственны за то, что они употребляют.
В этот день следует найти информацию о том, какие пищевые привычки идут на благо здоровью и красоте, а какие вредны и опасны, а также выяснить, как правильно построить свой рацион, чтобы он был вкусным, сбалансированным и не приводил к появлению избыточного веса.
День запуска бумажных змеев и самолетиков.
В День запуска бумажных змеев и самолетиков принято делать самолетики из бумаги, после чего вместе с друзьями и родными запускать их на улице. Воздушного змея можно приобрести в магазине, но некоторые и его проектируют и изготавливают самостоятельно, тщательно продумывая дизайн и конструкцию.
Праздник падающих шкафов.
Традиция выбрасывать мебель существовала еще в Древнем Риме. Тогда считалось, что шумное путешествие крупногабаритных предметов из окон на улицу позволяло отпугнуть злых духов и избавить хозяев дома от нежелательного присутствия нечисти на целый год. Эту традицию до сих пор поддерживают и современные итальянцы.
Каждый Новый год они выбрасывают из окон старую мебель, в том числе шкафы. Старая мебель для итальянцев является символом уходящего года, и для того чтобы освободить место для всего нового, нужно аккуратно выставить шкаф на подоконник и скинуть его на улицу.