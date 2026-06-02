В России обновят порядок предоставления платных медуслуг: что изменится с сентября 2026 года

Накануне Минздрав обновил официальный список должностей в медицинской сфере. Список пополнили 11 специальностей. При этом из перечня убрали 16 должностей, среди них — сексолог, зубной врач, диабетолог, миколог, лаборант, городской педиатр, подростковый терапевт и другие. Врач-бактериолог, врач-вирусолог и паразитолог будут исключены с 1 сентября 2028 года.