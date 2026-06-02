В России обновят порядок предоставления платных медуслуг: что изменится с сентября 2026 года

В РФ утвердили правила оказания платных услуг медорганизациями.

Кабмин утвердил обновленный порядок предоставления платных медуслуг медицинскими организациями. Текст постановления изучило РИА Новости.

Документ предусматривает, что для удаленного оформления договора о платных медуслугах пациенты смогут использовать как официальный сайт медорганизации, так и ее мобильное приложение.

Утвержденные правила вступят в силу 1 сентября 2026 года и будут действовать до 1 сентября 2031 года.

Накануне Минздрав обновил официальный список должностей в медицинской сфере. Список пополнили 11 специальностей. При этом из перечня убрали 16 должностей, среди них — сексолог, зубной врач, диабетолог, миколог, лаборант, городской педиатр, подростковый терапевт и другие. Врач-бактериолог, врач-вирусолог и паразитолог будут исключены с 1 сентября 2028 года.

При этом в ГД РФ выступили с инициативой расширить льготы госслужащих на учителей и врачей.