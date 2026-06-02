Военный суд отправил в СИЗО главу продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения МО: что известно

В Москве задержали главу продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны Виктора Таразевича. Его направили в СИЗО. Такое решение вынес 235-й гарнизонный военный суд, цитирует ТАСС со ссылкой на инстанцию.
Защита уже обжаловала решение суда в апелляционном порядке. Остается неизвестным, какое обвинение предъявили главе продовольственного управления МО.
«В отношении Таразевича Виктора Эдвардовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в суде.