В МИД РФ указали на безосновательные заявления Франции после задержания танкера Tagor

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала несостоятельными заявления Франции относительно задержания танкера Tagor.
«Французы безосновательно оправдывают свои действия ссылкой на статью 110 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которая предусматривает возможность проведения осмотра судна в открытом море, если оно “не имеет национальности”», — сказала Захарова.
Дипломат отметила, что позиция Парижа по инциденту с танкером Tagor демонстрирует правовой нигилизм, характерный для Европы, а также стремление переписывать нормы в угоду себе.
Захарова указала, что суда, работающие в интересах европейцев, нередко ходят под «удобными» флагами.
Президент Эммануэль Макрон 31 мая сообщил, что ВМС Франции задержали в нейтральных водах Атлантического океана нефтяной танкер Tagor, который следовал под флагом Камеруна. По данным прокурора Бреста Стефана Келленберже, капитан танкера Tagor, который был задержан в Атлантическом океане, представился российским гражданином.