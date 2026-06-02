Хинштейн: в Курской области при атаке беспилотника ВСУ погиб мужчина

Мирный житель стал жертвой атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины в Курской области, проинформировал Александр Хинштейн.
Он уточнил, что инцидент случился в населённом пункте Щекино. По словам губернатора, беспилотник украинских войск атаковал автомобиль.
«В селе Щекино Рыльского района вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль. К огромной скорби, погиб мирный житель. Геннадию Васильевичу было 53 года», — написал Хинштейн в своём канале в мессенджере «Макс».
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.