Не вернется в Чехию: митрополит Иларион рассказал о решении после ареста

Митрополит Иларион (Григорий Алфеев), недавно вернувшийся в Москву после задержания в Чехии, заявил, что получил благословение патриарха Кирилла не возвращаться к месту прежнего служения. Об этом священнослужитель рассказал в интервью РБК.
По словам митрополита, решение о его дальнейшей церковной деятельности будет принято позднее. Он подчеркнул, что готов продолжить служение там, куда его направит патриарх.
Инцидент произошел 24 мая в Карловых Варах. После выезда с территории православного храма святых апостолов Петра и Павла автомобиль, в котором находились митрополит, оператор и двое прихожан, был остановлен полицией. Как утверждает Иларион, машину сопроводили на автозаправочную станцию, где началась проверка документов и досмотр.
Священнослужитель рассказал, что после проверки в багажнике были обнаружены несколько небольших пакетов и емкость с белым порошком. Он настаивает, что запрещенные вещества были подброшены. Затем митрополита и сопровождавшего его оператора доставили в полицейский участок, где уведомили о подозрении в хранении психотропных веществ и поместили под стражу.
По словам Илариона, его подвергли личному досмотру, изъяли телефон, а затем в наручниках перевезли сначала в камеру временного содержания, а позже — в тюрьму под Прагой. Он также сообщил, что во время дальнейших процессуальных действий его конвоировали в специальных кандалах, закрепленных на поясе.
Под стражей митрополит и оператор провели двое суток. После этого обоих освободили без предъявления обвинений. Вместе с тем, как заявила прокурор округа Кладно Михаэла Махова, расследование по делу продолжается, хотя оснований для дальнейшего содержания задержанных под стражей не усматривается.
Адвокат Михаил Пацовски ранее допускал, что задержание могло быть заранее спланировано. По его словам, поводом для действий полиции стало анонимное сообщение, в котором были указаны маршрут поездки митрополита и сведения о якобы находившихся в автомобиле запрещенных веществах.
Комментируя перспективу возвращения в Чехию, митрополит заявил, что считает такой шаг рискованным. По его мнению, расследование может быть использовано для новых допросов или повторного задержания, что не позволит ему полноценно исполнять свои обязанности на прежнем месте служения.
