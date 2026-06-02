В России более 176 тысяч человек пострадали от укусов клещей

«В Российской Федерации более 2,7 миллиона человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) в 2026 году. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона в медицинские организации обратилось более 176 тысяч граждан в связи с укусами клещей», — говорится в сообщении ведомства на платформе «Макс».