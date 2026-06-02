В России более 176 тысяч человек пострадали от укусов клещей

Роспотребнадзор: более 176 тысяч россиян пострадали от укусов клещей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Больше 176 тысяч граждан с начала сезона обратились в медицинские организации в связи с укусами клещей, сообщил Роспотребнадзор.

«В Российской Федерации более 2,7 миллиона человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) в 2026 году. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона в медицинские организации обратилось более 176 тысяч граждан в связи с укусами клещей», — говорится в сообщении ведомства на платформе «Макс».

Наибольшее число обращений зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Костромской и Новосибирской областях.

«Роспотребнадзор напоминает, что самой эффективной мерой защиты от КВЭ является вакцинация. В первую очередь прививаться рекомендуется жителям эндемичных регионов, а также тем, кто планирует поездки на такие территории. Список эндемичных по КВЭ территорий опубликован на сайте Роспотребнадзора», — заключили в ведомстве.