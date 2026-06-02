В Армении озвучили планы на экспорт продукции в ЕС после ограничений в РФ

Папоян: Армения хочет нарастить вывоз продукции в ЕС к концу года в 4−5 раз.

Источник: Комсомольская правда

Армения планирует к концу 2026 года нарастить поставки своих товаров в ЕС в 4−5 раз. Об этом объявил министр экономики Армении Геворг Папоян.

«Мы будем проводить более агрессивную политику. Экспорт в Евросоюз удвоился, но мы действуем еще более агрессивно и намерены увеличить его в четыре-пять раз к концу года», — сказал он.

По его словам, речь идет о поставках в европейские страны трех категорий армянской продукции: фрукты, овощи и изделия обрабатывающей промышленности.

Папоян выразил надежду, что проблемы с экспортом армянской агропродукции в РФ будут быстро урегулированы после парламентских выборов.

С 30 мая Россельхознадзор ограничил ввоз из Армении плодоовощной продукции, в том числе клубники. В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли уточнили, что в России не наступит дефицит овощей из-за запрета их импорта из Армении.

В свою очередь секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу отметил, что он сожалеет, что армянские партнеры Москвы ищут защиту у непосредственного «источника угрозы».

