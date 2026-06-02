Путин проведет заседание Совета по поддержке русского языка

В мае правительство РФ утвердило план реализации основ государственной языковой политики. В план вошло 120 мероприятий, направленных на сохранение, развитие и поддержку русского языка, государственных языков республик и других языков народов России, а также на продвижение русского языка в мире. В их числе проведение спецпроектов за рубежом для популяризации русского языка.