Генерал армии Матюхин будет похоронен в «Пантеоне защитников Отечества»

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Генерал армии Владимир Матюхин будет похоронен 2 июня на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» (Мытищи), сообщили РИА Новости в Клубе военачальников.

Один из создателей основ российской отрасли информационной безопасности, бывший генеральный директор Федерального агентства правительственной связи и информации при президенте РФ (ФАПСИ) Матюхин скончался 27 мая на 82-м году.

«Генерал армии Владимир Матюхин будет похоронен во вторник, 2 июня, на территории Федерального военного мемориала “Пантеон защитников Отечества” в Мытищах», — сказал собеседник агентства.

Матюхин многие годы работал в органах государственной безопасности СССР и России, где занимался вопросами защиты информации, развития систем правительственной связи и криптографии.

На протяжении многих лет он занимал ключевые должности в органах государственной безопасности и системе государственного управления. Стоял у истоков становления Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации (ФАПСИ), которое в 1999—2003 годах возглавлял в должности генерального директора. В разные годы Матюхин также занимал посты первого заместителя министра обороны РФ (2003−2004) и руководителя Федерального агентства по информационным технологиям (2004−2010).