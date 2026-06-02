Конец рекорда: тысячи зрителей разворовали гигантский сэндвич в Аргентине

Попытка установить мировой рекорд в Аргентине завершилась хаосом и срывом мероприятия. В городе Авельянеда тысячи зрителей растащили гигантский сэндвич длиной 750 метров еще до того, как достижение успели официально зафиксировать представители Книги рекордов Гиннесса. Об этом сообщает издание Need To Know.
Необычная акция была приурочена к 25-летию местного стейк-хауса El Tano. Для приготовления огромного блюда организаторы использовали около 1500 килограммов говядины и свыше тысячи лепешек. По расчетам, этого объема хватило бы примерно на семь тысяч порций.
Однако процесс приготовления затянулся. К моменту завершения работ в районе проведения праздника собрались около 30 тысяч человек. Длительное ожидание вызвало раздражение среди гостей, которое постепенно переросло в беспорядок.
По словам менеджера заведения Родриго, сначала через ограждения начали перелезать дети, после чего удержать людей уже не удалось. Толпа прорвала барьеры и устремилась к столам, откуда посетители стали забирать еду прямо во время подготовки к раздаче.
В результате организаторы лишились возможности представить блюдо для официальной регистрации рекорда. Представители ресторана заявили, что произошедшее стало проявлением неуважения к труду поваров и к тем гостям, которые спокойно ожидали начала раздачи.
Кадры с места событий быстро распространились в социальных сетях. Пользователи активно обсуждают инцидент, а видеозаписи разграбления гигантского сэндвича набрали большое количество просмотров и стали основой для многочисленных шуток и мемов.
Несмотря на неудачный финал, само приготовление блюда стало одним из самых масштабных гастрономических мероприятий в истории города. Теперь организаторам предстоит решить, будут ли они повторять попытку установить рекорд и обращаться за его официальной регистрацией повторно.
