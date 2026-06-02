Сергею Жукову запретили покидать РФ из-за непогашенного долга: он не оплатил налогов вместе с пени на полмиллиона рублей

Известный артист, солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков накопил приличный долг по налогам. Он составляет свыше 520 тысяч рублей. Певцу временно запретили покидать Россию, пишет Super.ru.
Утверждается, что общая сумма долга вместе с пени сейчас составляет 524 469 рублей. Сергей Жуков сможет выезжать за пределы РФ только после погашения долга перед ФНС.
На долг каждый день начисляются пени. Сумма будет увеличиваться, пока певец ее не погасит.
