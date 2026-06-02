Сергею Жукову запретили покидать РФ из-за непогашенного долга: он не оплатил налогов вместе с пени на полмиллиона рублей

Сергей Жуков накопил более чем полумиллионный долг по налогам.

Источник: Комсомольская правда

Известный артист, солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков накопил приличный долг по налогам. Он составляет свыше 520 тысяч рублей. Певцу временно запретили покидать Россию, пишет Super.ru.

Утверждается, что общая сумма долга вместе с пени сейчас составляет 524 469 рублей. Сергей Жуков сможет выезжать за пределы РФ только после погашения долга перед ФНС.

На долг каждый день начисляются пени. Сумма будет увеличиваться, пока певец ее не погасит.

Ранее приставы взыскали с предпринимателя Артемия Лебедева 300 тысяч рублей. Суд удовлетворил соответствующий иск главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Она уточнила, что заявление касалось защиты чести и достоинства. Екатерина Мизулина направила все средства на помощь участникам СВО.

