Купить квартиру для аренды станет проще. Как выбрать жильё под сдачу

При выборе квартиры стоит исходить не только из коммерческих соображений, но и из перспективы дальнейшей судьбы недвижимости. Если в будущем планируется проживание в ней собственника, тогда локация подбирается под личные нужды. Но если квартира покупается только для заработка, то в первую очередь нужно определить для себя желаемый портрет арендатора. Районы города, в которых сосредоточены вузы, как правило, привлекают студентов. Спрос на аренду однокомнатного жилья в сезон будет всегда. Близость школ и детских садов обычно привлекает семьи с одним маленьким ребёнком. Если требуются арендаторы взрослее, то рекомендуется для покупки рассматривать варианты, расположенные в близких к офисным центрам локациях. Такое мнение высказал член Генсовета «Деловой России», застройщик, владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров.