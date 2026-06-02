Оксана Акиньшина показала редкое видео с дочерью

Российская актриса Оксана Акиньшина, известная своей сдержанностью в вопросах личной жизни, наконец, поделилась с поклонниками редким видео со своей 9-летней дочерью Эмми. Этот момент стал настоящим событием для фанатов звезды.
Недавно Оксана Акиньшина вновь стала мамой, родив сына Лео от своего супруга Данилы Козловского. На фоне этой радостной новости актриса решила порадовать своих подписчиков и опубликовала видео с подросшей дочкой Эмми. На кадрах девочка занимается фигурным катанием, что стало подтверждением воссоединения семьи, так как старшие дети актрисы вернулись в Москву из Тбилиси.
Сын Константин и дочь Эмми теперь живут с мамой после того, как ранее находились за границей. Это возвращение стало важным шагом для актрисы, которая старается уделять больше времени своим детям. В видео, опубликованном в блоге Оксаны, Эмми демонстрирует свои навыки на льду, что вызвало положительные отклики у поклонников.
Стоит отметить, что у Оксаны также есть старший сын Филипп от первого брака с Дмитрием Литвиновым. Мальчик живет в Санкт-Петербурге с бабушкой и сталкивается с определенными проблемами со здоровьем. Завтра ему исполнится 17 лет.
Актриса продолжает делиться частичками своей жизни с поклонниками, и это видео стало еще одним свидетельством ее стремления открыться миру.
