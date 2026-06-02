«Налупениться всего»: Надежда Бабкина призналась, что не следит за весом

Народная артистка России Надежда Бабкина заявила, что не стесняется своего веса и иногда может позволить себе съесть лишнего. Об этом в воскресенье, 31 мая, певица рассказала на съемках клипа на песню «Ивушка», записанную вместе с ансамблем «Русская песня» и исполнительницей Ивушкой.
— Иногда хочется вот так вот налупениться всего, от души поспать… И конфетку могу съесть, и не одну. , — призналась артистка в беседе с 5-tv.ru.
По ее словам, есть нужно «с радостью, с аппетитом, с удовольствием». Если нет удовольствия и радости, то и есть не хочется.
Однако в апреле Бабкина рассказала, как смогла сбросить вес. По словам исполнительницы, о диете «8 и 16» она узнала в период карантина. Она заявила, что придерживается метода на протяжении нескольких лет.
В начале апреля певица отметила 76-й день рождения. К празднику актриса представила большую премьеру «Бабий бунт в нашем колхозе». Показ прошел на сцене театра «Русская песня». Надежда Бабкина также рассказала журналисту «Вечерней Москвы», какой день рождения оказался для нее самым памятным.