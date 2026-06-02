Сафонов рассказал, что пропустил вечеринку в честь победы ПСЖ в ЛЧ

ПАРИЖ, 2 июня. /ТАСС/. Российский вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов пропустил вечеринку в честь победы команды в Лиге чемпионов. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Ранее ТАСС сообщал, что ПСЖ в серии пенальти обыграл английский «Арсенал» в финальном матче Лиги чемпионов и во второй раз подряд завоевал трофей. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. По пенальти парижане оказались сильнее (4:3), игроки «Арсенала» дважды пробили мимо ворот в серии 11-метровых. Сафонов отыграл весь матч. Вратарь стал первым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов дважды.
«Празднование началось сразу после финального свистка. Эмоции были просто безумные с первых секунд, когда мы поняли, что снова стали победителями Лиги чемпионов. Дальше было вручение кубка. Оно началось буквально через 15−20 минут после окончания матча. И здесь все прошло примерно так же, как и год назад. После церемонии я довольно долго ждал, пока Марину (Кондратюк, жену Сафонова — прим. ТАСС) выведут на поле, в прошлом году все получилось гораздо быстрее, в этот раз встретиться получилось только минут через двадцать. Но главное, что мне удалось разделить эти эмоции со своим самым близким человеком», — написал Сафонов.
«После этого было командное празднование в раздевалке, речь президента клуба и переезд в отель, где нас ждали общий ужин и вечеринка. Событие получилось масштабным: помимо команды и персонала были друзья, знакомые и родственники сотрудников, столы стояли на трех этажах гостиницы, но саму вечеринку я в этот раз решил пропустить. Не знаю, сказались ли усталость или удар в голову, который получил по ходу матча. Именно на этом для меня закончился день финала», — добавил он.
Сафонову 27 лет, он выступает за французский клуб с лета 2024 года. Вместе с ПСЖ вратарь дважды завоевал титул чемпиона Франции, по разу выиграл кубок и суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, дважды стал победителем Лиги чемпионов. До этого футболист играл за «Краснодар», воспитанником которого является.