КСИР: ВМС Ирана нанесли удар крылатой ракетой по судну США и Израиля

Военно-морские силы КСИР атаковали судно Соединённых Штатов и Израиля, заявили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции.

Источник: Аргументы и факты

Речь идёт о судне MSC. Sariska. Удар нанесён крылатой ракетой.

«После агрессивного нападения армии США на иранский корабль “Львиная звезда” в Оманском заливе ВМС КСИР в ответной операции нанесли удар крылатой ракетой по кораблю MSC. Sariska, принадлежащему США и Израилю», — говорится в сообщении.

В КСИР отметили, что любая агрессия со стороны Соединённых Штатов в районе Ормузского пролива повлечёт за собой решительный ответ.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.

Накануне Иран обвинил Соединённые Штаты в нарушении перемирия, в том числе из-за ударов Израиля по территории Ливана. По данным Tasnim, власти Ирана приняли решение о приостановке переговорного процесса с США на фоне обострения военно-политической обстановки в Ливане.

