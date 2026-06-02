КСИР: ВМС Ирана нанесли удар крылатой ракетой по судну США и Израиля

Речь идёт о судне MSC. Sariska. Удар нанесён крылатой ракетой.
«После агрессивного нападения армии США на иранский корабль “Львиная звезда” в Оманском заливе ВМС КСИР в ответной операции нанесли удар крылатой ракетой по кораблю MSC. Sariska, принадлежащему США и Израилю», — говорится в сообщении.
В КСИР отметили, что любая агрессия со стороны Соединённых Штатов в районе Ормузского пролива повлечёт за собой решительный ответ.
Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
Накануне Иран обвинил Соединённые Штаты в нарушении перемирия, в том числе из-за ударов Израиля по территории Ливана. По данным Tasnim, власти Ирана приняли решение о приостановке переговорного процесса с США на фоне обострения военно-политической обстановки в Ливане.