Билеты на бой Макгрегора и Холлоуэя раскупили за 240 секунд

Билеты на бой бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора против американца Макса Холлоуэя были распроданы за 240 секунд. Бойцы встретятся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе 12 июля. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает издание AS.
Для них это будет поединок-реванш — в первом бою победу единогласным решением одержал Макгрегор. Ирландец в настоящее время находится на 18-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, которая истекает в марте 2026 года. Последний бой Макгрегора против Дастина Порье на UFC 264 завершился его поражением и переломом ноги в первом раунде, говорится в сообщении.
Бывший российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов сравнил бой 2018 года против ирландского бойца ММА и бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора с поездкой в отпуск на Мальдивы.
В октябре текущего года стало известно, что Макгрегора отстранили от соревнований на 18 месяцев до 20 марта 2026 года. Боец не пришел на три сдачи допинг-проб на протяжении года, что является нарушением антидопинговых правил.