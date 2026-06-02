Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Билеты на бой Макгрегора и Холлоуэя раскупили за 240 секунд

Билеты на бой бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора против американца Макса Холлоуэя были распроданы за 240 секунд. Бойцы встретятся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе 12 июля. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает издание AS.

Билеты на бой бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора против американца Макса Холлоуэя были распроданы за 240 секунд. Бойцы встретятся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе 12 июля. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает издание AS.

Для них это будет поединок-реванш — в первом бою победу единогласным решением одержал Макгрегор. Ирландец в настоящее время находится на 18-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, которая истекает в марте 2026 года. Последний бой Макгрегора против Дастина Порье на UFC 264 завершился его поражением и переломом ноги в первом раунде, говорится в сообщении.

Бывший российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов сравнил бой 2018 года против ирландского бойца ММА и бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора с поездкой в отпуск на Мальдивы.

В октябре текущего года стало известно, что Макгрегора отстранили от соревнований на 18 месяцев до 20 марта 2026 года. Боец не пришел на три сдачи допинг-проб на протяжении года, что является нарушением антидопинговых правил.