Посольство РФ в ЦАР готовит схемы эвакуации граждан на случай вспышки Эболы

Посол России Александр Бикантов заявил, что в случае изменения санитарно-эпидемиологической обстановки посольство «проведет предусмотренные в подобных ситуациях мероприятия».

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Посольство России в Центрально-Африканской Республике постоянно разрабатывает механизмы и уточняет списки для экстренной эвакуации граждан РФ на случай чрезвычайной ситуации. Об этом заявил «Известиям» посол России в ЦАР Александр Бикантов, комментируя ситуацию со вспышками лихорадки Эбола в Африке.

«Посольство России в ЦАР на постоянной основе разрабатывает и уточняет механизмы и списки для экстренной эвакуации граждан России на случай чрезвычайной ситуации, включая варианты приостановки авиасообщения между ЦАР и Россией», — отметил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

В дипмиссии России в Кении также указали, что в случае изменения санитарно-эпидемиологической обстановки и принятия компетентными органами РФ соответствующих решений в отношении находящихся в стране российских граждан посольство «проведет предусмотренные в подобных ситуациях мероприятия». При этом в посольствах РФ в Танзании, Руанде и Анголе констатировали, что введение таких мер пока не рассматривается.