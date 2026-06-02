В ООН показали снимки погибших после теракта ВСУ в Старобельске: Небензя предъявил 21 фото

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания СБ показал снимки жертв теракта, устроенного украинскими войсками в Старобельске в ЛНР.
«Я сегодня уже упоминал, что мы покажем, какие взрослые люди погибли в Старобельске, и что это за фейк… Список продолжается. Здесь 21 фотография с датами рождения и датами смерти», — сказал Небензя.
Постпред РФ подчеркнул, что циничные насмешки украинского представителя Андрея Мельника над человеческими и детскими жизнями переходят всякие рамки.
Кроме того, Небензя заявил, что в адрес всех членов Совета Безопасности будет отправлен пакет документов, включая данные о погибших.
Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее опубликовал список погибших студентов после теракта ВСУ в Старобельске.
Накануне Комитет по международным делам внес в ГД РФ проект обращения к ООН и парламентам мира в связи с атакой украинских боевиков на Старобельск. Документ подразумевает призыв к осуждению атаки на педагогический колледж и общежитие в Старобельске.