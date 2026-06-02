Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

2 июня в календаре: день воды, здорового питания и лысых мужчин

В 1856 году был основан город Благовещенск, административный центр Амурской области.

Источник: AmurMedia

Какой сегодня праздник.

День лысых мужчин День воды Международный день блудниц День здорового питания День запуска бумажных змеев и самолётиков Праздник падающих шкафов Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения День спутникового мониторинга и навигации Всемирная неделя сердечного ритма День памяти святых мучеников Фалалея, Александра и Астерия День памяти священномученика Павла Лазарева.

Именины.

Александр, Алексей, Владимир, Иван, Никита, Тимофей.

Тимофей Грядочник.

Церковь в этот день чтит память благоверного князя Довмонта Псковского (во святом крещении Тимофея).

На Руси этого святого прозвали Грядочником, поскольку его праздник приходился на время активных работ в огороде. В частности, в северных областях на Тимофея начинали сажать огурцы. «Пришел Тимофей — сей огурцы скорей», — говорили в народе.

Интересно, что эту работу старались обычно выполнить скрытно — особенно это касалось первой грядки. Первый выросший огурец позже тоже полагалось как можно быстрее сорвать и закопать в потаенном месте. Считалось, что если кто-то посторонний увидит первый огурчик — то вскоре пожухнут все плети.

В более теплых районах огурцы ко дню Тимофея Грядочника уже всходили. В это время смотрели: не желтеют ли плети. Если такое происходило, говорили, что это результат сглаза недобрых соседей. С огурцами связаны и другие приметы этого дня. Большой урожай этого овоща предвещал обилие шишек на елях.

Большое внимание крестьяне уделяли вкусу огурцов. Горечи старались избежать разными способами: оберегали огурцы от лучей солнца, не допускали чрезмерно сильного полива, удобряли особыми способами (в частности, для этого растения не годился конский навоз).

События.

1856 год — основан город Благовещенск, административный центр Амурской области.

1857 год — в США запатентована стежковая швейная машинка.

1864 год — в Москве открылся первый зоологический сад в России.

1892 год — в Киеве открылась первая линия электрического трамвая в Российской империи.

1905 год — президент США Рузвельт согласился стать посредником на переговорах о заключении мира в Русско-японской войне.

1946 год — на референдуме в Италии принято решение об упразднении монархии.

1953 год — состоялась коронация английской королевы Елизаветы II.

1955 год — основан космодром Байконур.

1962 год — в Новочеркасске произошли трагические события, известные как «Новочеркасский расстрел».

1968 год — микрофильм с текстом третьего (последнего) тома романа «Архипелаг ГУЛАГ» (18+) был переправлен Александром Солженицыным за границы СССР.

1971 год — на Поместном соборе патриархом Московским избран Пимен (в миру — Сергей Извеков).

1973 год — в центре Амстердама открылся Музей ван Гога.

1979 год — начало первого визита папы римского Иоанна Павла II в Польшу.

1983 год — в аэропорту Цинциннати после аварийной посадки сгорел авиалайнер DC-9 компании Air Canada, погибли 23 из 46 человек на борту.

1994 год — в Шотландии потерпел крушение вертолёт Chinook Королевских ВВС, погибли 29 человек.

1995 год — над Боснией сбит американский лётчик Скотт О’Грэйди.

1996 год — губернатором Санкт-Петербурга избран Владимир Яковлев.

2009 год — Nissan открыл новый завод в посёлке Парголово, расположенном в 25 км от центра Санкт-Петербурга.

2012 год — при посадке в аэропорту Аккры самолёт Boeing 727−221F компании Allied Air выкатился за пределы полосы и сбил микроавтобус, погибли 11 человек.

2023 год — кенийка Фейт Кипьегон стала первой женщиной в истории, пробежавшей 1500 метров быстрее 3 минут и 50 секунд.

В этот день родились.

Маркиз де Сад (1740 — 1814 г.), французский писатель, аристократ и философ.

Алессандро Калиостро (1743 — 1795 г.), итальянский мистик и авантюрист.

Константин Победоносцев (1827 — 1907 г.), российский государственный деятель, ученый-правовед и публицист.

Джонни Вайсмюллер (1904 — 1984 г.), американский пловец, пятикратный олимпийский чемпион, киноактер.

Юрий Тимошенко (Тарапунька) (1919 — 1986 г.), советский эстрадный артист и киноактер, Народный артист Украины.

Ярослав Голованов (1932 — 2003 г.), советский и российский журналист, писатель.

Юнна Мориц (1937 г.), советская и российская поэтесса, переводчица.

Эдуард Малофеев (1942 г.), советский футболист, впоследствии советский и российский футбольный тренер.

Георгий Колосов (1945 г.), советский и российский фотограф, идеолог современного пикториализма.

Николай Сацура (1952−2024 г), советский и белорусский музыкант, Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, музыкальный руководитель ансамбля «Сябры».

Гата Камский (1974 г.), советский и американский шахматист, гроссмейстер.

Юлия Снигирь (1983 г.), российская актриса кино и телевидения, телеведущая, фотомодель.

Народные приметы.

Если первые два дня июня идет дождь — весь месяц сухой. Кроты выбираются с нор — перед сильным дождем. Пришел Фалалей — досевай огурцы скорей. Если вечером большая роса — следующий день будет солнечным. Утки непрерывно плещутся и ныряют — к дождю. Идет дождь — несет рожь. Вороны садятся клювами в одну сторону — к сильному ветру. Много шишек на елях — к хорошему урожаю огурцов. Утренняя радуга — к дождю. Солнце садится в тучу — к ненастью. Вечером тепло и душно — к дождю. Во время дождя гуси и утки не прячутся в укрытие, а стоят, вытягивая шеи и поднимая вверх головы, — погода долго не наладится. Пчелы не садятся на цветки рябины — к ненастному дню. Ветер ночью усиливается — утренних заморозков не будет. Цветки мокрицы (звездчатки) не распустились до 9 часов утра — к дождю днем. Обильное цветение рябины сулит урожай овса. Вода просветлела после весеннего паводка — начинает хорошо клевать пескарь и плотва. Лягушки расквакались — будут огурцы. Высокие облака медленно плывут по небу — погода хороша будет.

По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.

18+. Информационное агентство AmurMedia, регистрационный номер ИА № ФС 77 — 82924 от 30.03.2022, регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше