2 июня в календаре: день воды, здорового питания и лысых мужчин

Какой сегодня праздник.
День лысых мужчин День воды Международный день блудниц День здорового питания День запуска бумажных змеев и самолётиков Праздник падающих шкафов Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения День спутникового мониторинга и навигации Всемирная неделя сердечного ритма День памяти святых мучеников Фалалея, Александра и Астерия День памяти священномученика Павла Лазарева.
Именины.
Александр, Алексей, Владимир, Иван, Никита, Тимофей.
Тимофей Грядочник.
Церковь в этот день чтит память благоверного князя Довмонта Псковского (во святом крещении Тимофея).
На Руси этого святого прозвали Грядочником, поскольку его праздник приходился на время активных работ в огороде. В частности, в северных областях на Тимофея начинали сажать огурцы. «Пришел Тимофей — сей огурцы скорей», — говорили в народе.
Интересно, что эту работу старались обычно выполнить скрытно — особенно это касалось первой грядки. Первый выросший огурец позже тоже полагалось как можно быстрее сорвать и закопать в потаенном месте. Считалось, что если кто-то посторонний увидит первый огурчик — то вскоре пожухнут все плети.
В более теплых районах огурцы ко дню Тимофея Грядочника уже всходили. В это время смотрели: не желтеют ли плети. Если такое происходило, говорили, что это результат сглаза недобрых соседей. С огурцами связаны и другие приметы этого дня. Большой урожай этого овоща предвещал обилие шишек на елях.
Большое внимание крестьяне уделяли вкусу огурцов. Горечи старались избежать разными способами: оберегали огурцы от лучей солнца, не допускали чрезмерно сильного полива, удобряли особыми способами (в частности, для этого растения не годился конский навоз).
События.
1856 год — основан город Благовещенск, административный центр Амурской области.
1857 год — в США запатентована стежковая швейная машинка.
1864 год — в Москве открылся первый зоологический сад в России.
1892 год — в Киеве открылась первая линия электрического трамвая в Российской империи.
1905 год — президент США Рузвельт согласился стать посредником на переговорах о заключении мира в Русско-японской войне.
1946 год — на референдуме в Италии принято решение об упразднении монархии.
1953 год — состоялась коронация английской королевы Елизаветы II.
1955 год — основан космодром Байконур.
1962 год — в Новочеркасске произошли трагические события, известные как «Новочеркасский расстрел».
1968 год — микрофильм с текстом третьего (последнего) тома романа «Архипелаг ГУЛАГ» (18+) был переправлен Александром Солженицыным за границы СССР.
1971 год — на Поместном соборе патриархом Московским избран Пимен (в миру — Сергей Извеков).
1973 год — в центре Амстердама открылся Музей ван Гога.
1979 год — начало первого визита папы римского Иоанна Павла II в Польшу.
1983 год — в аэропорту Цинциннати после аварийной посадки сгорел авиалайнер DC-9 компании Air Canada, погибли 23 из 46 человек на борту.
1994 год — в Шотландии потерпел крушение вертолёт Chinook Королевских ВВС, погибли 29 человек.
1995 год — над Боснией сбит американский лётчик Скотт О’Грэйди.
1996 год — губернатором Санкт-Петербурга избран Владимир Яковлев.
2009 год — Nissan открыл новый завод в посёлке Парголово, расположенном в 25 км от центра Санкт-Петербурга.
2012 год — при посадке в аэропорту Аккры самолёт Boeing 727−221F компании Allied Air выкатился за пределы полосы и сбил микроавтобус, погибли 11 человек.
2023 год — кенийка Фейт Кипьегон стала первой женщиной в истории, пробежавшей 1500 метров быстрее 3 минут и 50 секунд.
В этот день родились.
Маркиз де Сад (1740 — 1814 г.), французский писатель, аристократ и философ.
Алессандро Калиостро (1743 — 1795 г.), итальянский мистик и авантюрист.
Константин Победоносцев (1827 — 1907 г.), российский государственный деятель, ученый-правовед и публицист.
Джонни Вайсмюллер (1904 — 1984 г.), американский пловец, пятикратный олимпийский чемпион, киноактер.
Юрий Тимошенко (Тарапунька) (1919 — 1986 г.), советский эстрадный артист и киноактер, Народный артист Украины.
Ярослав Голованов (1932 — 2003 г.), советский и российский журналист, писатель.
Юнна Мориц (1937 г.), советская и российская поэтесса, переводчица.
Эдуард Малофеев (1942 г.), советский футболист, впоследствии советский и российский футбольный тренер.
Георгий Колосов (1945 г.), советский и российский фотограф, идеолог современного пикториализма.
Николай Сацура (1952−2024 г), советский и белорусский музыкант, Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, музыкальный руководитель ансамбля «Сябры».
Гата Камский (1974 г.), советский и американский шахматист, гроссмейстер.
Юлия Снигирь (1983 г.), российская актриса кино и телевидения, телеведущая, фотомодель.
Народные приметы.
Если первые два дня июня идет дождь — весь месяц сухой. Кроты выбираются с нор — перед сильным дождем. Пришел Фалалей — досевай огурцы скорей. Если вечером большая роса — следующий день будет солнечным. Утки непрерывно плещутся и ныряют — к дождю. Идет дождь — несет рожь. Вороны садятся клювами в одну сторону — к сильному ветру. Много шишек на елях — к хорошему урожаю огурцов. Утренняя радуга — к дождю. Солнце садится в тучу — к ненастью. Вечером тепло и душно — к дождю. Во время дождя гуси и утки не прячутся в укрытие, а стоят, вытягивая шеи и поднимая вверх головы, — погода долго не наладится. Пчелы не садятся на цветки рябины — к ненастному дню. Ветер ночью усиливается — утренних заморозков не будет. Цветки мокрицы (звездчатки) не распустились до 9 часов утра — к дождю днем. Обильное цветение рябины сулит урожай овса. Вода просветлела после весеннего паводка — начинает хорошо клевать пескарь и плотва. Лягушки расквакались — будут огурцы. Высокие облака медленно плывут по небу — погода хороша будет.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
