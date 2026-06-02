2 июня в календаре: день воды, здорового питания и лысых мужчин

Если первые два дня июня идет дождь — весь месяц сухой. Кроты выбираются с нор — перед сильным дождем. Пришел Фалалей — досевай огурцы скорей. Если вечером большая роса — следующий день будет солнечным. Утки непрерывно плещутся и ныряют — к дождю. Идет дождь — несет рожь. Вороны садятся клювами в одну сторону — к сильному ветру. Много шишек на елях — к хорошему урожаю огурцов. Утренняя радуга — к дождю. Солнце садится в тучу — к ненастью. Вечером тепло и душно — к дождю. Во время дождя гуси и утки не прячутся в укрытие, а стоят, вытягивая шеи и поднимая вверх головы, — погода долго не наладится. Пчелы не садятся на цветки рябины — к ненастному дню. Ветер ночью усиливается — утренних заморозков не будет. Цветки мокрицы (звездчатки) не распустились до 9 часов утра — к дождю днем. Обильное цветение рябины сулит урожай овса. Вода просветлела после весеннего паводка — начинает хорошо клевать пескарь и плотва. Лягушки расквакались — будут огурцы. Высокие облака медленно плывут по небу — погода хороша будет.