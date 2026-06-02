Молитвы Владимирской иконе Божией Матери: слова, меняющие судьбу

Русская православная церковь отмечает 3 июня День Владимирской иконы Божией Матери. Это один из самых почитаемых образов Богородицы, который называют заступницей Русской земли. Считается, что молитва перед ним помогает в самых разных жизненных обстоятельствах — от семейных и личных трудностей до просьб о защите и мире. Подробнее об этом — в материале «Известий».
Когда отмечают дни Владимирской иконы Божией Матери.
Русская православная церковь трижды в году отмечает День Владимирской иконы Божией Матери — 3 июня, 6 июля и 8 сентября. Эти даты связаны с событиями русской истории, которые церковная традиция рассматривает как свидетельства заступничества Богородицы.
Праздник 3 июня установлен в память о событиях 1521 года, когда крымский хан Махмет-Гирей совершил поход на русские земли. В это время великий князь Василий III вел борьбу за Смоленск с польским королем и великим князем литовским Сигизмундом I, союзником которого выступило Крымское ханство. Татарские войска разоряли города и села, приближаясь к Москве.
Согласно церковному преданию, в ночь осады столицы инокине кремлевского Вознесенского монастыря было видение: сквозь закрытые двери Успенского собора вышли святители Петр и Алексий, жившие двумя веками ранее, с Владимирской иконой Божией Матери в руках. У Спасских ворот их встретили преподобные Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский, которые пали ниц перед образом и стали молить Богородицу не оставлять Успенский собор и московский народ.
После этого, согласно преданию, святители вновь вернулись в храм с иконой. Инокиня рассказала о видении жителям города, и москвичи собрались на молитву. В ту же ночь Хану Махмет-Гирею во сне явилась Богородица в окружении небесного воинства, после чего татарские войска отступили.
В православной традиции это событие считается лишь одним из чудес, связанных с Владимирской иконой Божией Матери.
Чудеса Владимирской иконы Божией Матери.
Предания о чудесах Владимирской иконы Божией Матери насчитывают не одно столетие, сообщила «Известиям» религиовед, доктор педагогических наук, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталия Фоминых.
По ее словам, в 1132 году патриарх Константинопольский Лука Хризоверг прислал икону из Константинополя в Киев в дар сыну Владимира Мономаха — великому князю Мстиславу. Святыню поместили в вышгородский монастырь недалеко от Киева.
— Очень скоро пошла молва о том, что икона обладает чудотворной силой. Именно поэтому Андрей Боголюбский тайно вывез ее из Вышгорода, намереваясь доставить в Ростово-Суздальское княжество. Во время путешествия князь остановился на берегу реки Клязьмы неподалеку от Владимира. Тогда произошло одно из самых известных чудес: кони внезапно отказались двигаться дальше. Их пытались напоить, заменить другими, но ничего не помогало. Андрей Боголюбский припал к иконе и горячо молился, прося Божию Матерь указать ему верный путь. Согласно преданию, ему явилась Божия Матерь и повелела оставить икону во Владимире, — рассказала религиовед, добавив, что князь также решил сделать Владимир столицей, на что, вероятно, также повлияло явление Богородицы.
На месте, где это произошло, Андрей Боголюбский основал Боголюбово и возвел там белокаменный храм, где икона пребывала некоторое время. Позднее он построил во Владимире Успенский собор и перенес туда святыню.
Следующее чудо, связанное с Владимирской иконой Божией Матери, произошло во время строительства Золотых ворот во Владимире.
— Во время работ произошло обрушение, под завалами оказались многие люди. Князь тяжело переживал случившееся и стал молиться перед образом о спасении пострадавших. Спустя некоторое время ему сообщили, что люди, оказавшиеся под обломками свода, чудесным образом остались живы, — рассказала Наталия Фоминых.
Андрей Боголюбский глубоко почитал Владимирскую икону и верил в ее заступничество, поэтому нередко брал святыню с собой в военные походы. Одним из самых известных считается поход против Волжской Булгарии в 1164 году. Перед сражением князь молился перед образом Богоматери, а вместе с ним молитвы возносили и воины. После победы был совершен благодарственный молебен. Согласно преданию, во время богослужения от иконы исходило необычайное сияние, которое увидели князь и его дружина.
Еще одно чудо, которое связывают с Владимирской иконой Божией Матери, — спасение Руси от нашествия Тамерлана. В 1395 году к русским пределам подошло огромное войско завоевателя. Сын Дмитрия Донского, великий князь Василий Дмитриевич, принял решение встретить неприятеля на берегу Оки.
Силы были неравны, поэтому князь уповал на помощь Божию и распорядился перенести Владимирскую икону Божией Матери в Москву. Жители города торжественно встретили святыню и стали молиться перед образом о спасении Русской земли.
Согласно церковному преданию, в это время Тамерлану приснился сон. Он увидел на высокой горе Божию Матерь в окружении небесного воинства. Она грозно велела ему покинуть русские земли. Проснувшись, Тамерлан рассказал о видении своим советникам, после чего принял решение отступить.
В православной традиции это событие считается чудесным заступничеством Владимирской иконы Божией Матери. В память о нем великий князь и жители Москвы воздвигли храм, а позднее на месте встречи иконы был основан Сретенский монастырь.
— Таких воинских историй, в которых заступничество Владимирской иконы связывают со спасением Русской земли, существует немало. Согласно церковному преданию, это и события 1480 года, когда во время стояния на Угре завершилось противостояние с ханом Ахматом, и события 1451 года, когда под стены Москвы подошел царевич Мазовша. По преданию, неприятель услышал необычный шум и решил, что город защищает многочисленное войско, хотя на самом деле москвичи в это время совершали общую молитву перед образом Божией Матери, — напомнила религиовед.
Сам князь Андрей Боголюбский считался свидетелем многих чудес. С его именем исследователи связывают создание «Сказания о чудесах Владимирской иконы Божией Матери» — памятника древнерусской литературы, в котором собраны рассказы о событиях, совершенных по молитвам перед этим образом.
— Когда святыня была перенесена в Москву, многие жители Владимира стали просить вернуть образ в свой город, поскольку считали, что именно там, по воле Божией Матери, должна пребывать икона, — рассказала Наталия Фоминых.
По ее словам, наиболее настойчивых просителей подвергли наказанию и заключили под стражу. Однако Божия Матерь не оставила их своим заступничеством и явила новое чудо. Согласно преданию, однажды пономарь Успенского собора Московского Кремля увидел рядом две совершенно одинаковые Владимирские иконы Божией Матери. Пораженный увиденным, он позвал других свидетелей. Вскоре в собор прибыли великий князь, митрополит и множество людей, которые также стали очевидцами этого необычного явления.
В собор привезли и арестованных просителей, предложив им самим выбрать образ, который они желали увезти во Владимир. Они указали на одну из икон, и спустя несколько дней святыню торжественно проводили из Москвы. Великий князь донес образ до Сретенского монастыря и передал его владимирцам.
Рассказы о чудесах Владимирской иконы Божией Матери включают и многочисленные истории личных исцелений. Так, согласно сказанию, в Успенском соборе Владимира произошло чудо излечения человека с «сухой» рукой. Во время богослужения Божия Матерь явилась ему и держала его за больную руку до окончания литургии, после чего он полностью выздоровел.
Другое предание связано с супругой Андрея Боголюбского. В праздник Успения Пресвятой Богородицы икону омывали водой, и княгиня испила этой воды. После этого она благополучно родила сына Юрия.
В сказаниях также упоминается жительница Мурома, страдавшая сердечным недугом. После того как она выпила воду, которой омывали икону, женщина исцелилась.
Еще один рассказ повествует о тверской боярыне, которая трое суток находилась между жизнью и смертью во время тяжелых родов. Священник посоветовал ей дать обет Владимирской Божией Матери. Согласно сказанию, после молитвы и данного обета женщина благополучно родила сына и выздоровела.
О чем молятся перед Владимирской иконой Божией Матери.
Владимирская икона Божией Матери относится к наиболее глубокому и лиричному типу икон, получивших на Руси название «Умиление». Богоматерь бережно прижимает к себе Младенца Христа, а Он с детской нежностью обнимает Ее за шею и касается щекой Ее лица. Характерной особенностью этого образа является слегка согнутая ножка Младенца, из-под одежды которого видна маленькая ступня (пяточка).
Христос смотрит на Свою Мать с любовью и доверием, а Ее взгляд обращен к молящемуся.
— С какой бы стороны ты не смотрел на икону, кажется, что Божья Матерь смотрит все время на тебя, лик ее обращен к тебе, и она отвечает на твои молитвы, — отметила религиовед Фомина.
По ее словам, считается, что молитва перед этим образом особенно связана с просьбами о милости, любви, покровительстве детям и материнском заступничестве. Также, учитывая историческое почитание этой иконы как заступницы Русской земли, перед ней молятся о защите страны от внешних врагов и о сохранении мира.
В более личном плане к Божией Матери обращаются в сложные жизненные периоды — с просьбой о помощи в испытаниях, о смягчении вражды и примирении между людьми. Молятся также об укреплении веры, духовной стойкости и внутреннем мире.
Особое место занимают молитвы о семейном благополучии, сохранении семьи, а также о здравии и исцелении от болезней. В церковном предании с Владимирской иконой связывают помощь в различных недугах, в том числе при сердечных заболеваниях, в трудных родах и при болезнях зрения.
Также перед иконой молятся о справедливости и защите тех, кто терпит несправедливые обиды или находится в трудной жизненной ситуации, прося утешения и поддержки.
— Ну и, конечно, когда человек проходит через испытания или терпит незаслуженные обиды, когда он уверен в своей правоте, тоже можно возносить молитву перед иконой Владимирской Божьей Матери. Всех, кто незаслуженно обижен, она обязательно защитит, — отметила религиовед.
Как правильно читать молитвы перед иконой дома.
Существует особая молитва Пресвятой Богородице перед Владимирской иконой Божией Матери. Ее можно читать перед образом, однако также допускается обращение к Божией Матери своими словами — от чистого сердца, с искренней верой. Считается, что можно просить Ее о помощи в различных жизненных трудностях, о которых сохранились свидетельства ее заступничества и помощи людям.
— Если человек искренне, даже своими словами, возносит просьбу, то он обязательно получит ответ, — отметила Наталия Фоминых.
Молитва перед иконой Владимирской Божией Матери.
«О Всемилостивая Госпоже Богородице, Небесная Царице, всемощная Заступнице, непостыдное наше упование! Благодарим Тя о всех благодеяниях, в роды родов российским людем от Тебе бывших, отдревле и доднесь от чудотворныя иконы Твоея явленных. И ныне, Преблагая Владычице, призри на ны грешныя и недостойныя рабы Твоя, яви нам милость Твою и моли Сына Твоего, Христа Бога нашего, о еже избавитися нам от всякаго зла, и сохранитися всякому граду и веси и всей стране нашей от глада, губительства, труса, потопа, огня и меча, нашествия иноплеменних и междуусобныя брани. Сохрани и умудри пастырей Церкви, еже достойно пасти стадо Христово и право правити слово истины. укрепи христолюбивое всероссийское воинство, подаждь дух совета и разума военачальником, градоначальником и всем, иже во власти суть. ниспосли святое Твое благословение и всем православным христианом, покланяющимся Ти и молящимся пред цельбоносною Твоею иконою. Буди нам Заступница и Ходатаица пред престолом Всевышняго, идеже прдстоиши. К кому убо прибегнем, аще не к Тебе, Владычице? Кому принесем слезы и воздыхания, аще не к Тебе, Пресвятая Богородице? Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Небесная Царице. Под Твой кров притекаем. молитвами Твоими ниспосли нам мир, здравие, земли плодоносие, воздуха благорастворение, избави от всяких бед и скорбей, от всяких недугов и болезней, от внезапныя смерти и от всех озлоблений врагов видимых и невидимых. Вразуми и научи ны, о, Всемилостивая Заступнице, путь земнаго сего жития безгрешно пройти. Ты веси немощи наша, веси и согрешения наша, но и веру веси и упование видиши. темже даруй нам исправление греховныя жизни и умягчи злая сердца наша. Укрепи в нас правую веру, вложи и сердца наша дух страха Божия, дух благочестия, дух смирения, терпения и любве, в добрых делех преуспеяние. избави нас от искушений, от пагубных душевредных учений, от неверия, развращения и погибели вечныя. Тебе убо просим, Пречистыя Владычице, и препадающе пред святою Твоею иконою молимся: умилосердися на ны и помилуй ны, в Страшный же день Суда ходатайством и заступлением Твоим сподоби ны стати одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение со Безначальным Его Отцем и пресвятым и Благим и Единосущным Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».
Молитва Пресвятой Богородице об избавлении от бед и врагов.
«О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Воздвигни нас, раб Божиих (имена) из глубины греховныя и избави нас от смерти внезапныя и от всякого зла. Подаждь, Госпоже, нам мир и здравие и просвети нам ум и очи сердечныя, еже ко спасению, и сподоби ны, грешныя рабы Твоя, Царствия Сына Твоего, Христа Бога нашего: яко держава Его благословенна со Отцем и Пресвятым Его Духом».
Краткие молитвы: тропарь, кондак и величание.
Тропарь, глас 4.
«Днесь светло красуется славнейший град Москва, яко зарю солнечную восприимши, Владычице, чудотворную Твою икону, к нейже ныне мы, притекающе и молящеся, Тебе взываем сице: о, пречудная Владычице Богородице, молися из Тебе воплощенному Христу Богу нашему, да избавит град сей и вся грады и страны христианския невредимы от всех навет вражиих и спасет души наша, яко Милосерд».
Кондак, глас 8.
«Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых пришествием Твоего честнаго образа, Владычице Богородице, светло сотворяем празднество сретения Твоего и обычно зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная».
Величание.
«Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим образ Твой святый, имже точиши исцеления всем с верою притекающим».