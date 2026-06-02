Молитвы Владимирской иконе Божией Матери: слова, меняющие судьбу

«О Всемилостивая Госпоже Богородице, Небесная Царице, всемощная Заступнице, непостыдное наше упование! Благодарим Тя о всех благодеяниях, в роды родов российским людем от Тебе бывших, отдревле и доднесь от чудотворныя иконы Твоея явленных. И ныне, Преблагая Владычице, призри на ны грешныя и недостойныя рабы Твоя, яви нам милость Твою и моли Сына Твоего, Христа Бога нашего, о еже избавитися нам от всякаго зла, и сохранитися всякому граду и веси и всей стране нашей от глада, губительства, труса, потопа, огня и меча, нашествия иноплеменних и междуусобныя брани. Сохрани и умудри пастырей Церкви, еже достойно пасти стадо Христово и право правити слово истины. укрепи христолюбивое всероссийское воинство, подаждь дух совета и разума военачальником, градоначальником и всем, иже во власти суть. ниспосли святое Твое благословение и всем православным христианом, покланяющимся Ти и молящимся пред цельбоносною Твоею иконою. Буди нам Заступница и Ходатаица пред престолом Всевышняго, идеже прдстоиши. К кому убо прибегнем, аще не к Тебе, Владычице? Кому принесем слезы и воздыхания, аще не к Тебе, Пресвятая Богородице? Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Небесная Царице. Под Твой кров притекаем. молитвами Твоими ниспосли нам мир, здравие, земли плодоносие, воздуха благорастворение, избави от всяких бед и скорбей, от всяких недугов и болезней, от внезапныя смерти и от всех озлоблений врагов видимых и невидимых. Вразуми и научи ны, о, Всемилостивая Заступнице, путь земнаго сего жития безгрешно пройти. Ты веси немощи наша, веси и согрешения наша, но и веру веси и упование видиши. темже даруй нам исправление греховныя жизни и умягчи злая сердца наша. Укрепи в нас правую веру, вложи и сердца наша дух страха Божия, дух благочестия, дух смирения, терпения и любве, в добрых делех преуспеяние. избави нас от искушений, от пагубных душевредных учений, от неверия, развращения и погибели вечныя. Тебе убо просим, Пречистыя Владычице, и препадающе пред святою Твоею иконою молимся: умилосердися на ны и помилуй ны, в Страшный же день Суда ходатайством и заступлением Твоим сподоби ны стати одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение со Безначальным Его Отцем и пресвятым и Благим и Единосущным Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».